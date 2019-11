Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Diego (30 años, San Juan de Miraflores). Señora Magaly, recurro a su sabiduría para que me ayude con un consejo.

Tengo una novia llamada Erika. Tenemos un año de relación. Al comienzo todo marchaba bien, nos llevábamos de maravilla. Sin embargo, ocurrió algo que hizo que empezara a alejarme un poco de ella. Resulta que mi pareja empezó a sufrir de rinitis alérgica. Sé que puede parecer una tontería que diga que su alergia nos está separando, pero es la verdad. No tolero que cuando estoy con ella le dé una secuencia de estornudos de nunca acabar.

En muchas ocasiones he tenido que alejarme físicamente de Erika porque sus estornudos no paraban. Me fastidia la situación.

Al principio, ella se disculpaba por incomodarme. Yo le decía que no había problema y que no era su culpa. No obstante, su rinitis está cada vez peor y ya no quiero salir con ella a lugares públicos porque temo que le dé uno de sus ataques.

Hace un mes hemos empezado a discutir por esto. Erika me dice que debo ser más tolerante y yo le digo que necesita ir a un doctor. Sin embargo, ella asegura que no tiene tiempo y dinero, lo cual es mentira porque sí puede ir de compras un viernes o sábado en la noche.

La situación está colmando mi paciencia. Quiero a mi novia, sin embargo, me colma que no haga nada por su salud y parece que tampoco le importa que yo esté incómodo.

Doctora Moro, ¿qué puedo hacer para que ella entienda que debe solucionar ese problema de salud?

Ojo al consejo

Estimado Diego, conversa con Erika pero sin llegar a discutir. Nuevamente hazle saber cómo te sientes. Sin duda, necesita ver a un doctor. Lo principal es que tiene que tratar ese problema de salud. Creo que conversando pueden solucionar sus diferencias. Además, si realmente la amas y ella a ti, una rinitis alérgica no los podrá separar. Mucha suerte.