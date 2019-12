Magaly Moro

Martha (27 años, Breña) Doctora Magaly Moro, tengo tres años de compromiso con Mateo y aunque nos llevamos muy bien en todos los aspectos, hay algo en su comportamiento que no me gusta. Lo que sucede es que cada vez que lo llamo para comunicarle algún cambio en nuestras salidas o por una emergencia en la que necesito que me ayude, él nunca me responde el celular o lo hace luego de haberlo llamado por 20 o 30 veces consecutivas.

No entiendo cómo no puede tener el celular a la mano si en estos tiempos eso es básico. En muchas ocasiones le he manifestado mi fastidio con respecto a este tema y siempre me dice lo mismo: “Lo siento, amor, tenía el celular en vibrador”. Doctora, tiene esa mala costumbre de llegar a su casa o al trabajo y automáticamente poner el celular en vibrador, según él, porque le “fastidia el sonido”.

En verdad, esto me mortifica, me hace pensar que nunca puedo confiar en mi pareja, porque pase lo que me pase, Mateo nunca va a estar ahí para auxiliarme. Esta situación ha sido el origen de varias discusiones y, la verdad, estoy cansada. No puedo seguir diciéndole qué tiene o no que hacer, él debería darse cuenta. Lo peor es que estamos a pocos meses de casarnos, exactamente a seis. Doctora, me preocupa saber que él va a seguir con esas costumbres. Le juro que lo amo con toda mi alma, pero no encuentro la forma de hacerle entender que ese mal hábito me afecta. Hasta sus padres le han hablado, pero Mateo toma esta situación a la ligera. ¿Qué hago?

Ojo, consejo

Marthita, entiendo tu fastidio, ponle un ultimátum, dile que esa situación te está agotando, hazle conocer tus dudas. Sé que Mateo va a reaccionar e intentará modificar esta mala costumbre. Si ves que no hay un cambio y esto te sigue mortificando, quizás él no te aprecia lo suficiente como para mejorar. En este caso, la decisión estaría en tus manos: si continuar o no con la relación.