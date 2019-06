Nunca puede estar soltera: mi amiga termina una relación para empezar otra

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Mariela (29, Independencia). Hola, señora Moro, he recibido tantas buenas referencias de sus consejos que me he animado a escribirle para contarle el problema de una amiga y ver cómo puedo ayudarla.

A Marcela la conozco desde mi infancia. Es una muchacha de buen corazón, generosa, sensible, con muy buen carácter y guapa, pero tiene un terrible patrón de conducta: apenas termina una relación, ya está empezando otra. Desde que la conozco, nunca ha estado soltera.

Nada de esto estaría mal si es que se fijara en buenos caballeros que la amen y la respeten, pero no. Al contrario, en su afán desesperado por estar acompañada, siempre elige a cualquier persona. Por esta razón la han engañado en múltiples ocasiones, se han aprovechado de ella, la han estafado e incluso le tocó un hombre que la agredía física y verbalmente.

Me duele esta situación, porque soy yo la que siempre tiene que consolarla de sus traspiés amorosos. No me quejo, comprendo que para eso son las amistades, pero realmente no sé qué le pueda pasar más adelante, pues no estaré siempre para cuidarla. Por ello creo que me toca hablarle fuerte.

No quiero herirla, deseo tener las palabras precisas para que entienda que encontrarse sin pareja no tiene porque ser algo negativo; además, todos necesitamos un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que queremos o también para priorizar nuestros proyectos personales.

No quiero que continúe en esa búsqueda imparable del amor sin hacerlo con inteligencia. ¿Qué me aconseja?

OJO CONSEJO

Estimada Mariela, toca decirle lo mismo que me escribes, que la soltería no es mala. También aconséjale que busque ayuda profesional, será un buen respaldo. Suerte.