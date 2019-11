Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Daniel (25 años, Barranco). Estimada doctora Magaly, me encuentro en una encrucijada. Le escribo para pedirle su consejo. Ha llegado el momento de tomar una decisión muy importante en mi vida.

Resulta que tengo cuatro años de relación con María, a quien amo con todo mi corazón. Todo este tiempo con ella ha sido maravilloso. Hemos construido una relación basada en la confianza mutua y en la comunicación. Mi conexión con ella llegó hasta tal punto que pensé pedirle matrimonio en diciembre. Sin embargo, una propuesta inesperada ha hecho que dude de mis deseos de casarme con ella.

Yo soy publicista. Hace poco mi padre conversó conmigo para proponerme que estudie una maestría en Comunicación digital en España. Me dijo que él podía pagarme el curso completo. La idea me agradó porque sería en beneficio de mi futuro profesional. No obstante, eso implica estar lejos de María por dos años. Aún no se lo he dicho. No sé cómo reaccionaría ella. La amo, pero también quiero crecer profesionalmente y me interesa conocer otra cultura. He pensado que podría estudiar la maestría y regresar luego de los dos años para casarme con ella. Pero temo que mi enamorada lo tome a mal y piense que no la amo. No quiero que termine conmigo. Por otro lado, también he pensado en lo que muchas personas dicen, que el amor de lejos no funciona.

¿Qué hago, doctora?, ¿ella o mi maestría en España?, ¿el amor de mi vida o mi próspero futuro profesional? Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Estimado Daniel, definitivamente tienes que contarle a María sobre la propuesta. Solo así conocerás su postura. Deja de torturarte haciendo suposiciones. Si quieres estudiar afuera y continuar con la relación a distancia, díselo. Si ella te ama, confía en ti y está segura de lo que siente, no te cortará las alas para crecer profesionalmente y esperará tu regreso. Suerte.