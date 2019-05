Oculté a mi novio por años

Por: Magaly Moro

Alicia (29 años, Santa Anita). Doctora Moro, me encuentro en una situación bastante complicada, y lamentablemente yo la he ocasionado.

Estoy en una relación con Javier desde febrero del 2015. Él siempre ha sido muy respetuoso con nuestro noviazgo, jamás me ha lastimado. En realidad, doctora, es un gran muchacho.

Sin embargo, yo no soy buena con él, no lo merezco. Desde que iniciamos, Javier siempre me pedía que lo presente con mis amigos y sobre todo con mi familia, pero yo no me atrevía a hacerlo por vergüenza. Nunca me ha gustado hacer esas reuniones formales de oficialización. Además, a pesar de que lo amo, soy consciente de que no es muy agraciado y eso también me impedía presentarlo en mi entorno.

Señora Moro, en estos cuatro años le he mentido demasiado a mi pareja. Cuando él quería ir a mi casa, yo le ponía el pretexto de que mis papás estaban enojados o de que mi mascota tenía rabia, e incluso alguna vez le dije que había un virus en mi barrio por el cambio de clima; él, como es tan inocente e ingenuo, me creyó.

Ante los ojos de todos mis amigos y mi familia, sigo siendo “Alicia, la soltera de la familia”. Me siento tan apenada por todo esto. He sido la peor enamorada, me he burlado de sus sentimientos.

Mi mejor amiga, quien sí sabe de su existencia, me dice que lo mejor es que me aleje. ¿Será lo correcto? o ¿cree que sea bueno contarle la verdad? Siento que le voy a romper el corazón, pero ya no soporto este remordimiento.

Necesito su punto de vista. ¿Qué hago? Ayuda.

OJO CONSEJO:

Alicia, lo recomendable es que seas sincera con Javier y no le sigas mintiendo más. Afronta las consecuencias y pide perdón. Mucha suerte.

