Alejandra (28 años, Lince). Doctora Magaly, le escribo para pedirle su ayuda a través de un acertado consejo. Hace poco más de un año, empecé una relación con Luis, un chico que parecía sencillo, inteligente y de quién me enamoré al instante; ya que nos gustaba escuchar música rock y heavy metal. Hemos asistido juntos a conciertos de bandas extranjeras y también a muchos bares locales para tomar cervezas con algunos amigos de la escena musical peruana.

Todo era perfecto hasta que, hace unos meses, descubrí el rock folclórico, el cual fusiona este género fuerte con la bella música de los andes peruanos. Bandas como El Polen y Flor de Loto me conquistaron al instante e incluso asistí a algunas de sus presentaciones.

En su cumpleaños quise sorprenderlo y compré un disco de Flor de Loto para regalárselo. Incluso hice que el vocalista de la banda lo firmara. Cuando se lo di, su expresión no fue nada buena. Me dijo que él no escuchaba esa “música para cholos”, y que si quería oír quenas y zampoñas me vaya a un restaurante turístico. Ya ni me animé a decirle para ir a verlos en un conocido local barranquino.

Me cuesta mucho entender que la persona que amo sea tan despectiva con la música que ahora me gusta tanto y que, incluso, sea racista.

¿Qué puedo hacer, doctora? Yo no quiero perder a mi enamorado; pero, al mismo tiempo, estoy muy orgullosa de mis raíces y de la música andina. Me encanta escucharla y no quiero dejar de hacerlo. No sé qué hacer; me siento confundida. Por favor, ayúdeme.

Ojo, consejo

Estimada Alejandra, creo que tu pareja debe respetar tus gustos. Debes hablar con él sobre sus expresiones racistas, para hacerle ver que son incorrectas.