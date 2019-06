Odia viajar en el Metropolitano

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Juan (27, Los Olivos). Señora Moro, estoy en una situación complicada que no sé cómo solucionar y por eso recurro a usted.

Mi enamorada, Juana, y yo somos de Los Olivos y hemos tenido la fortuna de trabajar cerca de nuestras viviendas. Lastimosamente, hace unos meses a mi pareja no le renovaron contrato y, después de una larga búsqueda, al fin encontró un empleo pero en San Isidro. El problema es que para llegar a tiempo a su centro de labores tiene que tomar el Metropolitano a las 7 de la mañana, una hora pico en la que la gente viaja como sardinas. Los primeros días noté a Juana rara, dispersa y muy malhumorada. Le pregunté si le estaba yendo mal en el trabajo y respondió que no, que al contrario, era un buen puesto el que había conseguido. No insistí más pero, a medida que pasaba el tiempo, la veía irritada hasta que un día explotó y llorando me confesó que no aguantaba viajar en el Metropolitano, que era una pesadilla y que en los últimos días había preferido salir de su casa a las 6:00 de la mañana y tomar diversos buses, en lugar de ir aplastada contra la puerta del Metropolitano.

Poco a poco, me fue contando todo lo que le había pasado en ese medio de transporte: “Un día me manosearon”, “Otro día subió un señor que olía muy mal”, “La vez pasada se quedó mi saco atascado en la puerta y no pude moverme hasta la siguiente estación”, “En otra ocasión me pisaron tan fuerte que se me salieron las lágrimas”, fueron algunas de sus experiencias.

Lo peor de todo es que nuestra relación está muy tensa. ¿Qué hago, doctora?

OJO CONSEJO:

Estimado Juan, tenle un poco de paciencia porque Juana se está adaptando a una nueva rutina, las cosas mejorarán con el paso de los días. Suerte.