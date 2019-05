Odio a mi familia política

Julia (27 años, Barranco). Doctora Moro, hace cuatro años convivo con Juan Carlos y nos ha ido muy bien, nos complementamos mucho como pareja. Él me apoya en mis proyectos y yo hago lo mismo con cada locura que se le ocurre. Nos amamos demasiado y disfruto de su compañía.

A pesar de ello, hay algo en él que no me gusta y es su familia. Siempre hemos tratado de mantenerla alejada de nuestra relación, pero ha sido imposible. Cada año, en el cumpleaños de Juan Carlos, mi suegra siempre nos sorprende con detalles inoportunos. Por ejemplo, el año pasado llegó con ollas gigantes de comida, a pesar de que yo le había dicho que iba a cocinar para los invitados de mi novio. Cuando le pedí explicaciones, me respondió: “Querida, tú no cocinas bien. Tampoco quiero que los compañeros de mi hijo se burlen de ti”. No sabe lo mal que me sentí, pero no contesté y solo opté por guardar mi comida, para evitar problemas.

Todas las reuniones familiares para mí son un martirio: las tías de Juan Carlos hablan pésimo de sus otros parientes; la abuela critica la crianza de sus nietas y, no sé porqué, pero siempre dice comentarios machistas que me sacan de mis casillas.

Señora Moro, estoy cansada, fastidiada e irritada con ellos. Amo a mi novio y me hace muy feliz, pero no aguanto la presencia de sus parientes. Me encantaría irme de este país con mi pareja y no tener estos problemas, pero tampoco puedo alejarlo de su familia, por más entrometida que sea. Necesito su consejo, no quiero que mi familia política termine con mi noviazgo. ¿Qué hago?

CONSEJO

Julia, la familia política, aunque no quieras, siempre será parte importante de la relación. Conversa con tu pareja y cuéntale tu incomodidad. Suerte.

