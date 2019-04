Odio que sea fan de Avengers

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Sofia (26 años, Chorrillos). Señora Moro, nunca he sido fanática de algo o de alguien. Tengo mis preferencias musicales, cinéfilas y literarias como cualquier persona; pero nunca he llegado al punto de ser hincha a muerte de algo. No entiendo a esas personas que acampan en la entrada de un estadio, días previos a un concierto, solo para estar en primera fila. Me parece un exceso. Tampoco comprendo a aquellos que se pelean en redes sociales por su equipo de fútbol. Son tonterías, señora Moro.

Y pese a mi desinterés por este tipo de excesos, me enamoré de Marco, un fanático a muerte del universo de Marvel. Cuando lo conocí, hace 2 años, me pareció tierno que tuviera una gran colección de figuras de acción y cómics. Creí que solo sería una etapa y que, al cumplir los 30, poco a poco iría dejando eso y tendría gustos más maduros; aunque no ha sido así.

De mil maneras, Marco ha tratado de involucrarme en el universo de Marvel. Créame, señora Moro, que yo he intentado interesarme en eso; pero no me atrae en lo absoluto. Ni Thanos, ni Iron Man, excepto Doctor Strange. Todas son películas tan largas que la mayoría de veces me he quedado dormida cuando las he visto.

Por eso, para esta última película de Avengers, Marco compró sus entradas para ir con sus amigos y me excluyó. Y luego supe que en ese grupo con el que irá a ver la película está su ex. Cuando me comentó al respecto, solo dijo: “Cómo te voy a invitar, si te duermes y odias a los Avengers”.

Me duele que haya retomado contacto con su ex, quien también es fan de todas esas cosas. Señora Moro, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Querida, el que no te haya contado que vería a su ex indica una gran de desconfianza. Es mejor que ambos hablen con franqueza de la relación y de lo que quieren.

HAY MÁS...