Olvidó nuestro aniversario

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Juana (50 años, Chosica). Doctora Moro, estoy cansada de que mi marido le dé más importancia a su trabajo o al fútbol que a nuestro matrimonio. Es la décima vez, en estos quince años, que olvida nuestro aniversario. Siempre se excusa diciendo que tiene mala memoria, pero ¿por qué no se olvida de ver un partido de su equipo o de las pichangas con sus amigos?

Llevamos quince años de casados, veinte de enamorados y siempre me he esmerado en sorprenderlo en nuestra fecha especial, que en nuestro caso es el 20 de cada mes.

Al inicio, cuando éramos enamorados, José jamás se olvidaba de nuestra fecha. Cada mes me sorprendía con rosas, peluches, cartas, esos detalles que he ido atesorando con el tiempo. Hace unos días encontré la caja donde he estado guardando todos sus regalos y no pude evitar que se me cayeran las lágrimas, pues hace mucho que ya no me sorprende de la misma manera.

Doctora, pese a sus defectos, yo lo sigo amando de la misma manera que cuando lo conocí. Desearía que regresara algo de ese romanticismo de los primeros años, pero con el tiempo se ha convertido en un ser, por ratos, renegón e impaciente.

Para nuestro aniversario número 15 preparé su comida favorita: tallarines rojos con carne, organicé una reunión familiar, algo íntimo, quería sorprenderlo, pero cuando regresó del trabajo, me di cuenta al ver su expresión de que lo había olvidado por completo. Para no quedar mal con mis invitados, me reí e hice como si nada hubiera pasado, pero desde entonces he estado molesta. Doctora, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Querida Juana, no puedes esperar que la gente se mantenga igual con el tiempo. Lo que puedes hacer para no repetir esta situación es darle siempre recordatorios.

