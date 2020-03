Magaly Moro

Karina (27 años, Breña). Señora Magaly, mi paciencia tiene un límite y ya llegué a él. Por eso, me animé a escribirle para ver si con sus consejos puedo entender el comportamiento irracional de mi novio Rubén.

Desde que se anunció el primer caso de coronavirus en Perú, mi chico empezó a enloquecer. Me decía: “esto no lo va a parar nadie, todos nos contagiaremos, que Dios nos ayude”. Tras el comunicado, sin mentirle, habrá ido a la farmacia unas tres veces solo para comprar frascos de gel antibacterial. Le dije que me parecía que estaba exagerando y él me respondió que los compraba porque le hacían falta, que en dos días acababa con un frasco. Cuando me contó eso puse el grito en el cielo, me di cuenta que Rubén estaba poniéndose histérico.

Le pedí que controle su miedo, que tome las cosas con calma, que de contagiarse, es muy probable que solo presente síntomas leves y que después de dos semanas se recuperaría dado que no es una persona en riesgo.

Rubén se calmó un poco, pero solo por unos días. Luego del anuncio del presidente Martín Vizcarra enloqueció. Esa misma noche fue a la farmacia para comprar mascarillas, jabones y ¡10 frascos de gel antibacterial!.

Le pedí que se tranquilizara y que dejara de comprar compulsivamente, pero me dijo que no le importaba mi opinión, que lo deje en paz y que apenas pudiera compraría más gel antibacterial.

Eso colmó mi paciencia, doctora. Le dije que ya no lo soporto y que no vuelva a hablarme más. Señora Magaly, ¿qué hago con esta situación?

OJO AL CONSEJO

Estimada Karina, entiendo tu molestia. Al igual que tú, pienso que Rubén está histérico. Seguramente es una persona muy sensible y sugestionable y por eso ha reaccionado de esa manera. Considero que debes tratar de entenderlo, acércate a él y apóyalo. Será un poco difícil lidiar con su histeria, pero tienes que tener más paciencia.

Mucha suerte.