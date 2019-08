Perdí su libro y me terminó: "Me dijo que era la peor enamorada del mundo"

Magaly Moro

Rocío (26 años, San Luis). Doctora Magaly, necesito de su sabio consejo. Tuve una relación sentimental de dos años. Mi enamorado, Lucas, y yo terminamos hace menos de dos semanas por una tontería.

Resulta que él es amante de los libros y como apasionado lector visitó la última edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Allí se compró cinco textos de autores peruanos reconocidos. Uno de ellos fue “La palabra del mudo”, de Julio Ramón Ribeyro.

Como a mí también me interesaba leer ese libro, se lo pedí prestado. Mi pareja accedió a dármelo, pero con la condición de que se lo devolviera sin ningún daño.

Lamentablemente, señora Moro, perdí el libro. Lo estuve leyendo en el carro y me quedé dormida. Luego, cuando desperté, bajé apresuradamente y no me fijé si el texto estaba en mi bolso.

Tras confirmar que efectivamente lo había perdido, pensé en comprarle uno nuevo a Lucas; pero consideré que, de todas maneras, debía decirle la verdad. Al saber que había perdido su amado libro, Lucas enloqueció de cólera. Me dijo que era una persona irresponsable, descuidada y que no valoraba lo que él apreciaba tanto.

Finalmente, terminó conmigo argumentando que era la peor enamorada del mundo y que nunca me iba a perdonar por lo ocurrido.

Doctora, aún quiero salvar nuestra relación. Sé que cometí un error, pero creo que podemos solucionar el problema. Sigo amando a mi pareja y estoy casi segura de que él aún me quiere. ¿Qué me aconseja hacer? Realmente estoy muy triste por esta situación.

Ojo, consejo

Estimada Rocío, me parece que la reacción de tu enamorado es muy exagerada. Te diría que trates de dialogar con él y, si no te entiende,