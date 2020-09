Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Margarita (37, Pueblo Libre). Señora Moro, mi vida es una historia de comedia: justo cuando me propongo darme una oportunidad en el amor, el coronavirus arruina por completo mis planes.

Aun recuerdo el pasado 31 de diciembre, cuando a la medianoche me prometí entregarme a Cupido y por fin confiar en los hombres, después de varios años de resistencia. He sufrido tantas decepciones a lo largo de mi vida, pese a ello uno de mis más grandes propósitos de este 2020 era iniciar una relación o, al menos, empezar a tener citas, a “conocer gente”.

Ay doctora, soy tan piña que si antes me resultaba difícil relacionarme con la gente, imagínese ahora. Todos somos posibles de contagiados y me da miedo hasta ir a comprar a la tienda.

Además, vivo con mis papitos que son adultos mayores y no me arriesgaría a contagiarlos solo por una salida o un amorío fugaz. Lo peor de todo es que veo a mis amigas casadas o con sus novios, algunas conviviendo; yo solo tengo a mi perro Toby y mi sobrinito con el que me distraigo.

Para colmo de males, ahora la OMS sale con que ni siquiera puedes saludar con el codo o los puños a alguien, sino solo con una venia. Realmente, cada vez estoy más lejos de encontrar a mi Romeo. Y no sé si soy pesimista, pero siento que todo el 2021 será igual.

Ojalá y encontraran la vacuna lo más antes posible. No es que esté desesperada por emparejarme con alguien, solo que cuando por fin estoy decidida, el coronavirus me cancela en una. ¿Qué hago, doctora?

Ojo al consejo

Querida Margarita, este dilema no solo lo estás pasando tú, sino muchas personas. Lamentablemente, esta pandemia ha cambiado la vida de todos y en todos los aspectos. No comas ansias por un amor, todo sucede en el momento perfecto. Podrías empezar conociendo a alguien, pero a través de las redes sociales. No te expongas y sigue cuidando a tus papitos.