Por el Face App ya no me gusta: "no podría creer cómo una mujer tan guapa se viera horrorosa"

Por: Magaly moro

Julián (28, Lince). Señora Moro, hay modas que creo que no todos deberían seguir. Por ejemplo, recientemente fui testigo de la fiebre del Face App, una aplicación que permite rejuvenecer, cambiar el peinado, color de cabello, pero que todos utilizaron para saber cómo se podrían ver si fueran viejitos.

De pronto, mi Facebook se inundó con puros rostros de la tercera edad. Claramente, algunos presumían que pese al paso de los años aún conservaban sus mejores rasgos, mientras que otros amigos parecían salidos de ultratumba.

Nada de esto me importaba e, incluso, confieso que disfrutaba burlándome de cada fotografía, pero todo cambió cuando Sofía, mi enamorada, cayó rendida ante este fenómeno. Lo terrible del asunto es que con la transformación, ella parecía una momia. No podría creer cómo una mujer tan guapa se viera horrorosa.

Quizás exagero, pero entré en una crisis y me proyecté junto a Sofía cuando estuviéramos viejos; al visualizarla como en la fotografía que compartió en redes sociales, me asusté. Sé que inevitablemente todos envejeceremos, pero mi chica parecía una pasa. A raíz de ello siento que me ha dejado de gustar. Es muy tonto lo que estoy sintiendo, pero realmente en su estado de mujer madura creo que no me va a gustar para nada.

Ay, doctora, odio esta aplicación, realmente todo estaba bien, pero ahora ya no veo igual a Sofía. ¿Por qué habrá modas tan estúpidas que toda la gente sigue como borregos? Le agradecería mucho que me oriente, no quiero equivocarme con la decisión que tome. Gracias, señora Moro.

OJO CONSEJO:

Querido Julián, tal y como dices, todos envejeceremos. Además, solo es una aplicación. Podrías perder a una gran chica por una tontería. Reflexiona.