Por él, mis hijos me odian

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Inés (50 años, San Martín de Porres). Señora Moro, desde que me separé del padre de mis hijos, ser madre soltera ha sido una carga muy pesada. Mi relación con Mauricio llegó a su fin debido a sus constantes gritos y porque más de una vez me fue infiel. El día que me enteré de una de sus aventuras, ese día murió mi amor por él. Lo único que quería era separarme, pese a que mis hijos nunca estuvieron de acuerdo con mi decisión, la separación se realizó.

Y desde entonces, cada vez que ha habido algún problema en casa, Sebastián, mi hijo mayor, me saca en cara el haberme separado de su padre. “Esto no habría pasado si mi papá estuviera aquí”, me ha dicho más de una vez.

Tuve que suprimir mi vida social y dedicarme por completo a trabajar por mis dos hijos. El más pequeño, Santiago, es el que más me pregunta por su papá. Ambos ignoran que a Mauricio hay que, prácticamente, rogarle para que dé algo de dinero para sus hijos. Estoy en el proceso de enjuiciarlo por no dar la pensión de alimentos. Y el muy cobarde, en vez de cumplir con su deber como padre, les ha contado a mis hijos que “su mamá lo quiere meter a la cárcel”. Mis hijos son pequeños y no comprenden todo lo que estoy viviendo, solo se han puesto de su lado. Por mi parte, traté de no involucrarlos en ese tema judicial y siento que si les cuento voy a hacer lo mismo que Mauricio. Es una pesadilla, señora Moro. Me arrepiento de haber tenido familia con ese hombre y que mis hijitos me odien por algo que desconocen, hacerlos sufrir de este modo. No sé qué hacer, ayúdeme.

OJO CONSEJO:

Querida, aunque tus hijos sean pequeños, ellos comprenden. Cuéntales que estás luchando por algo justo y no buscas meter a su papá a la cárcel. No te desanimes.

