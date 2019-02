Por él perdí a mi bebé

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Karina (33 años, Carabayllo). Doctora, estoy casada y tengo tres hijos, pero hace un par de años me separé de mi esposo por un tiempo, porque él siempre buscaba mujeres por internet.

A pesar de ese error, lo perdoné y retomamos la relación, pero vivíamos separados. A raíz de esa reconciliación, volví a salir embarazada de mi tercer hijo, cuando Juan se enteró me dijo que lo abortara, sin embargo, me negué. Después de tres meses, me enteré que él tenía otra mujer y que toda su familia lo sabía e, incluso, ocultaban a esa mujer cuando iba a su casa.

Cuando lo supe le reclamé y él lo acepto, me dijo que esa mujer no significaba nada para él, no le creí y cuando intenté irme, Juan me golpeó en el vientre y líquido cayó de mis partes íntimas. Cuando le pedí ayuda, se negó y se fue dejándome sola en casa. Me fui a emergencia y por más que intentaron no pudieron salvar la vida de mi bebé. Me sentí mal, perdida y sola.

Estuve hospitalizada y a pesar de lo que había pasado, llamé a mi esposo, pero él solo me cortaba el teléfono. En mi último día internada, le dije que lo iba a denunciar por maltrato y por provocar el aborto que tuve. No pasó mucho tiempo y lo encontré a mi salida del hospital. Quiso pagar lo que había costado las medicinas, pero yo ya lo había hecho.

Doctora, han pasado dos meses y hasta el momento no sé nada de él. Siendo sincera tampoco quisiera saber de él, solo quiero que le pase dinero a nuestros hijos, ellos merecen estudiar y vivir tranquilos. Pensé en denunciarlo, pero tengo miedo a lo que pueda pasarme, ¿qué me aconseja?

OJO CONSEJO:

Karina, no estás sola en esta lucha. Lo que debes hacer es pedir ayuda legal, Juan debe hacerse responsable de sus actos. Sé fuerte por tus pequeños. Suerte.

LEE TAMBIÉN: No quiero que sufra por mí

HAY MÁS...