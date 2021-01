Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Mathías ( 28 años - Breña). Doctora Moro, le comento mi caso porque tengo la esperanza de que pueda ayudarme. Tengo una relación amorosa, de dos años y medio, con Cristina. Siempre hemos tenido gustos muy opuestos en casi todo, pero a pesar de eso congeniamos muy bien o eso creía.

A raíz de la pandemia, mi novia empezó a escuchar música coreana. Me pareció un poco extraño, porque ella siempre se burlaba de estos chicos, pero no la cuestioné. Pasaron los meses y no me hablaba de otra cosa que no fueran ellos. En especial, de unos cantantes de la banda BTS.

Intenté averiguar un poco de ellos, para poder tener un tema de conversación, pero realmente me aburrieron. Hasta sus entrevistas son muy lineales y su música no tiene sentido. No les encontraba gracia.

Cristina ha buscado la forma de que me guste aunque sea una canción, pero no los soporto y tampoco aguanto que mi pareja esté obsesionada con ellos. Hace unos días, en una llamada telefónica, Cris me dijo: “¿ Por qué no te vistes como Jin, Suga o V? Tienen mucho estilo”. Eso fue el colmo, doctora, porque no solo dio a entender que me faltaba estilo, sino que también quería que me convirtiera en uno de esos coreanitos. Obviamente, empezamos a discutir y en lugar de solucionar el problema, me responde con otra tontería: “Estoy segura que mis BTS jamás le responderían así a sus parejas”. Me reí y le corté.

No sé qué hacer, siento que me cambiaron de prometida, y si va a seguir así ya no la quiero. Necesito un consejo.

Ojo al consejo

Querido Mathias, no pierdas más tiempo en esta relación. Cuando realmente se ama, se comprende y se respeta hasta los gustos más sencillos, pero por lo que me cuentas, tú ya estás cansado.

Si no los soportas entonces no te amarres a algo que te va a hacer infeliz y deja que ella encuentre a alguien que la ame de verdad con todo lo que representa. Mucha suerte.