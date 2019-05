Por su look me es insoportable

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Pedro (24, Barranco). Señora Moro, ante todo quiero empezar diciéndole que no soy un tipo superficial ni hueco, pero ya no aguanto a mi enamorada, Alejandra, porque su estilo de vestir vintage altera mi salud mental.

Conocí a Ale en una feria en Barranco. Debo confesarle que fue amor a primera vista. Aquel día llevaba un sombrero que, aunque viejo, le aportaba mucha onda. Su casaca extra large y totalmente desteñida reforzaba un look arriesgado, pero que jalaba miradas. Jamás imaginé que lo que más me atrajo de ella sería la razón por la que ahora simplemente no la soporto.

Mi novia tiene un buen trabajo y gana lo necesario como para poder comprarse ropa nueva; sin embargo, prefiere andar con trapos viejos. Sí, doctora, una cosa es lo vintage y otra es andar casi como una haraposa.

El argumento de Ale es que está a favor de la moda sustentable y que prefiere dar uso a esas miles de prendas que la gente decide desechar, todo a favor de velar por el medio ambiente.

Por mí no hay problema con que apoye esta y otras miles de causas, pero ni siquiera es capaz de elegir unas prendas en buen estado, sino que compra lo más horrible, desteñido y hasta en ocasiones le he visto prendas con huecos. Una situación totalmente inconcebible. Lo peor de todo es que cree que se le ve bien. Le cuento que la vez pasada la invité a cenar con mi familia, le pedí que no fuera en fachas, pero por supuesto no le importó y fue como María la del barrio.

No sé cómo hacer frente a esta situación. ¿Qué me aconseja?

OJO CONSEJO:

Estimado Pedro, intenta aconsejarle de buena manera. Si no hay resultados y te irrita demasiado, lo mejor es que te alejes porque no eres feliz a su lado. Suerte.

