Por un amor, terminé preso

Jonathan (30 años, Villa María del Triunfo). Doctora, cuando tenía 21 años, robaba por diversión, hasta que conocí a mi pareja, Ruth. Luego de vivir con ella un romance intenso, le dije para vivir juntos. Por ella me puse a trabajar por lo legal; pero el dinero no me alcanzaba, porque lo malgastaba.

Además, a los pocos meses, Ruth salió embarazada; sin embargo, lo perdió y entonces gastamos mucho. A raíz de ese suceso, mi pareja decidió separarse de mí y se fue a vivir a la casa de su tía, en El Agustino.

Me quedé triste por la pérdida de mi hija. Por un momento, pensé quitarme la vida y en mi cobardía me hice daño. No recuerdo bien qué me hice, pero desperté en el hospital. Cuando desperté, Ruth estaba ahí. Me cuidó durante mi estadía en ese lugar y antes de que me dieran de alta me dijo que quería volver a vivir conmigo.

Tratamos de reconstruir nuestro hogar, aunque ella estaba rara y me obligaba a que volviera al mundo de la delincuencia, para que le dé más dinero. Lamentablemente acepté y volví a mi vida de antes; busqué a mis amigos y empecé a robar.

Pasaron los meses y Ruth volvió a salir embarazada de mi Paul. Fui el hombre más feliz; sin embargo, a los ocho meses de su nacimiento, fui preso y tuve tan mala suerte que me mandaron a un penal de provincia, a 6 horas de Lima. Ella siempre me visitaba todos los meses junto con mi hijo; aunque tres meses antes de salir en libertad, ella me abandonó y no volvió más. Cuando salí, fui a buscarlos; pero mi mamá me dijo que ella ya estaba con otro hombre. Eso me dolió demasiado y ahora me arrepiento de todo lo que hice. ¿Qué me aconseja hacer?

OJO CONSEJO

Jonathan, lamento todo lo que has tenido que pasar. Tu relación con Ruth ya no tiene arreglo; sin embargo, lucha y sal adelante por tu hijo. Suerte.

