Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Fernanda( 26 años, Lince). Doctora Magaly, estoy cansada del trato que me da César, siento que siempre me pone después de su trabajo. Él es filmmaker y fotógrafo, hace cuatro años que salió de la universidad y desde entonces, gracias a Dios, ha estado muy ocupado.

Yo he estado con él desde que empezó a ejercer su carrera y he visto que cada contrato que firmó, le costó, tiempo, esfuerzo y dinero. Es un chico admirable porque se le ve las ganas que tiene de superarse en ese mercado que es tan competitivo.

Sin embargo, lo que más odio de su trabajo es que no lo deja ni respirar. Lo consume demasiado. Cada vez que le digo para vernos, la respuesta es la misma: “no puedo, amor, tengo que editar este video para mañana. Estoy full”.

Doctora, no puedo negarlo, estoy realmente harta de esta situación, incluso muchas veces he optado por ir a su casa a verlo mientras edita, pero ni caso me hace; me tiene sentada en el mueble y solo me habla para saludarme o despedirme. Ya no tenemos tiempo para nosotros, entiendo que sea su trabajo, pero también debería darme un poco de espacio en su vida, soy su enamorada, y así como yo busco un espacio en mi agenda para verlo, considero que él debería hacer lo mismo.

No es justo. Muchas veces he querido hablar con él de esta molestia, pero ni siquiera tenemos tiempo para eso, hace más de cuatro meses no tenemos una conversación sobre nosotros sin que meta temas de sus ediciones que ni entiendo. ¿Qué hago?, ¿cómo puedo sobrellevar esto?

Ojo a consejo

Fernanda, él está luchando por sus sueños y es normal, eso no está mal. No obstante, sí está actuando mal al no ser considerado contigo, ni darse tiempo para poder construir momentos como pareja. Por más que sea complicado, ármate de valor y busca hablar con él para explicarle lo que sientes. Si las cosas no cambian y no te sientes cómoda, tendrás que evaluar la relación.