Prefiere irse a las fiestas

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Gino (36 años, Lince). Me enamoré de Rosario en una reconocida discoteca de Miraflores. Supongo que eso debió darme una señal para saber cómo era ella, pero no fue así.

Desde que la vi, me cautivó su gran sentido del humor y su disposición para bailar todas las piezas musicales que sonaban en las fiestas. Al inicio, eso me causó mucha gracia y hasta me gustaba; pero ahora todo se ha convertido, extrañamente, en algo desagradable.

Hay fines de semana, como es normal para cualquiera, que no me dan ganas de salir; aunque a ella parece no importarle porque prefiere irse de fiesta que quedarse conmigo.

¿Qué clase de novia hace eso? Las veces que hemos discutido sobre el tema, Rosario ha tenido el descaro de decirme que no piensa arruinarse el fin de semana por mí, que no tiene la culpa de que yo sea un aburrido.

Eso no es así, doctora. Es simplemente que no todo es diversión. Ya no pasa tiempo con su familia porque prefiere irse a bailar y ya le he dicho que todo tiene un límite.

La vida no se trata solo de juergas. ¿Qué pasará cuando tengamos hijos?, ¿seguirá saliendo de casa como si no los tuviera?

Yo le increpé que, si seguía con esa actitud, la iba a dejar; pero a ella parece no importarle. “Si no te gusta cómo soy, deberíamos dejar esto aquí”, me respondió.

Si no fuera debido a que realmente la amo, hace mucho ya me hubiera ido de su vida.

No sé qué hacer, doctora Moro. Ayúdeme, bríndeme un consejo que pueda aclararme el panorama, porque ya me estoy hartando.

OJO CONSEJO:

Estimado Gino, averigua si no se trata solo de una etapa. Conversa con ella y pregúntale qué planes tiene a futuro, pero sin discutir. Eso no los llevará a ningún lado.

