Magaly Moro

Almendra (25 años, Lince). Doctora Magaly, no sé de quién es la culpa de mi desgracia, si de “Esto es Guerra” o de mi enamorado por su deseo de ver a su “amor imposible”.

Tengo dos años de relación con Víctor. Es un hombre muy cariñoso y divertido. Desde que nos hicimos pareja supe que le gustaban mucho los programas de espectáculos y realities. Me decía que se divertía viendo como los famosos discutían y que lo entretenían las competencias de “Esto es Guerra”. Además, me contó que en este reality conoció a su “amor imposible”, se trata de Jazmín Pinedo.

Hace años, cuando la vio por primera vez, quedó prendado de su hermosura y carácter, pero lamentablemente dejó de verla porque cambió de trabajo. Al irse a Latina, la "China" comenzó a conducir un programa en las mañanas, que él no podía sintonizar por su horario laboral. Víctor es contador y trabaja desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes.

Sin embargo, ahora que Jazmín regresó a América TV como la nueva conductora de EEG, mi enamorado sale inmediatamente de su trabajo con destino a su casa para prender su televisor y verla.

Me ha dicho que de ahora en adelante ya no nos veremos luego de que él salga de su trabajo porque desea ver todos los días a la Pinedo. Nuestras citas se reducirán solo a los sábados y domingos, si se puede, me aclaró.

Eso me encolerizó, señora Moro. Mi pareja prefiere a la "China" antes que a mí. No sé si vale la pena continuar con esta relación. ¿Qué hago? Ayúdame.

Ojo al consejo

Estimada Almendra, creo que Víctor está exagerando en sus actitudes. No está mal que le guste ver a determinados personajes televisivos, pero sin que esto afecte su relación. Me parece que su comportamiento es infantil. Habla con él y explícale tu molestia e indignación. Si no te entiende, te aconsejaría que evalúes si vale la pena seguir con ese romance. Mucha suerte.