Puso a prueba mi amor por él

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Lizeth (28 años, Puente Piedra). Doctora he vivido una experiencia extrema por culpa de Miguel. Casi pierdo la vida en el intento.

Hace dos meses, él me invitó a viajar a la Montaña de 7 Colores, en Cusco y acepté muy feliz. Lo que nunca imaginé es que me haría caminar en plena lluvia casi durante 4 horas.

Aunque la vista era hermosa, el clima fue terrible. Lo peor de todo es que durante nuestra aventura se comportó como un patán. No le importó si se me estropeaba la ropa o si sentía frío; el caminaba nomás y solo a veces volteaba para verme. Sin embargo, yo estaba ahí caminando como un robot.

Tenía que seguir; no había otra opción. Me sentí triste porque ese día era nuestro aniversario.

Cuando por fin llegamos, le pregunté porque se comportaba de manera tan esquiva conmigo y él me respondió que estaba poniéndome una prueba de amor, que si lo seguía todo ese recorrido era porque realment lo amaba.

Por supuesto que me enojé. Me quedé en silencio y me puse a llorar de la impotencia. ¿Acaso él creía que estaba siendo romántico?

Cuando regresamos a Lima, cada uno se fue por su camino. Me siento mal de tan solo recordar lo que viví junto a él durante el viaje. Nunca me había sentido tan sola.

Doctora, no me merezco eso ni nada de lo que Miguel me está haciendo. Me he decepcionado por su actitud durante el viaje y por creer que tiene derecho en poner a prueba lo que siento por él. Siempre le he dado amor honesto.

¿Qué hago doctora? Siento que pierdo el tiempo con él.

OJO CONSEJO:

Estimada Lizeth, al parecer hay algo más que te está incomodando de tu pareja. Conversa con él y si su actitud continúa, lo mejor será que te tomes un tiempo.

