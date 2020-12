Magaly Moro

Andrea (26 años, San Juan de Lurigancho). Estimada doctora Moro, me preocupa mi relación sentimental con Manolo, siento que no vamos a llegar al 2021 y me da tanta cólera que sea por una tontería. Todo se inició el 30 de noviembre, yo estaba en el trabajo y mi novio me llamó para decirme que iba a aprovechar su día de descanso para decorar la casa por Navidad. Me pareció lindo, porque yo iba a estar superocupada como para hacerlo juntos. Pasó un par de horas y me volvió a llamar contento para decirme que me tenía una sorpresa.

Llegué muy emocionada a mi hogar. Abrí la puerta y vi la casa con otros adornos diferentes a los que yo había escogido la Navidad pasada.

Me molesté demasiado porque me había gastado mucho dinero en esos objetos, pero no quise decirle nada. Intenté ocultar mi incomodidad, pero no pude más cuando vi mi arbolito.

Doctora, era uno horrible, totalmente distinto al que yo compré. Este nuevo árbol estaba flaco, lleno de huecos y con ramas grises. Además, no sé por qué tenía una pintura chispeada. Muy ofuscada le pregunté a mi pareja: “¿Qué has hecho? ¡Tenías que decorarlo como el año pasado!”. Empezamos a discutir. Manolo me dijo que yo era una “malagradecida” y que nunca valoro su esfuerzo. Quizás tenga razón, pero es mi casa, por lo menos me hubiera avisado. Nos dijimos tantas cosas que terminamos durmiendo en cuartos distintos y sin hablarnos hasta ahora.

Ay, doctorcita, necesito su ayuda. Lo amo demasiado, pero tampoco puedo permitir que haga lo que quiere.

Ojo al consejo

Querida Andreita, siento que lo del árbol navideño solo ha sido una excusa para decir lo que realmente ambos piensan.

Si todavía hay amor entonces se puede solucionar. Ya han pasado varios días, asumo que deben estar más tranquilos. Les aconsejo que se sienten y conversen sobre el tema. Exprésense con sinceridad y busquen lo mejor para los dos. Suerte.