Quiere más a su gato que a mí

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Teodoro (24, La Victoria). Doctora Moro, estoy totalmente indignado y hasta he considerado terminar con mi novia, Rebeca, por culpa de su gato. Sí, leyó bien, un animal se ha convertido en la manzana de la discordia en nuestra relación.

Hace exactamente 5 años conocí a mi Rebe en una reunión de amigos. Me enamoró su ternura, paciencia y su gentileza. Siempre ha sido una chica muy amable, sencilla, pero nunca imaginé que detrás de ese rostro angelical ocultara una obsesión por los felinos.

Cuando salíamos me contó que tenía un gato que se llamaba Ramiro y que daba la vida por él. Obviamente, no imaginé que lo dijera literalmente, pero es verdad.

Doctora, le juro que intenté ganarme el cariño de ese ser peludo, pero desde que me vio me odió. Es más, en varias ocasiones me ha rasguñado y siempre llena de pelos mis sacos, casacas y pantalones. Siento que estoy perdiendo la razón, porque a veces pienso que Ramiro intenta separarnos. Lo he hablado con mis amigos y me dicen que estoy loco, pero ese gato me mira como si supiera lo que hace.

La razón por la que le escribo en estos momentos es porque Rebeca quiere hacerle su fiesta, como todos los años, pero ha destinado mil soles para la celebración. ¿Puede creerlo? Lo peor es que me exige que le colabore con la mitad del dinero porque, en su mundo imaginario, yo soy el papá. Como no quiero ni pretendo dar un solo centavo, hace una semana no tengo noticias de ella.

Como si fuera poco, me debe dinero de las veces que llevé al veterinario a Ramiro. Doctora, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Estimado Teo, intenta hablar con Rebeca y apenas las cosas estén más calmadas, aconséjale que reciba ayuda profesional. Su conducta no es normal. Suerte.