Quiere que pague mitad y mitad: "si me creo feminista, debo pagar todo a medias”

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Lorena (23, Surquillo). Doctora Moro, temo contar mi dilema, pero espero que me dé una solución. Hace un año mantengo una relación con Piero, es un buen muchacho, inteligente y educado, pero en los últimos seis meses he notado una actitud que no me gusta: quiere que paguemos todo mitad y mitad, pero hay una fuerte razón que no me lo permite.

Yo soy una joven independiente, con la mentalidad de que el empoderamiento es y será la mejor herramienta para que las mujeres sean cada vez más libres, cumplan sus sueños y no dependan de los hombres, sino que más bien entiendan que deben encontrar una pareja que las complemente.

Mis ideales han cambiado mucho, pues provengo de una familia conservadora, que todo el tiempo me hizo creer que me tenía que casar antes de los 25, ser madre antes de los 30, pero sobre todo complacer a mi esposo aunque no esté de acuerdo con él.

El problema es que Piero ha asumido mi mentalidad desde el simple hecho de que, “si me creo feminista, debo pagar todo a medias”. No he tenido problemas en las primeras veces, he pagado lo que me ha correspondido, pero no puedo más con esta conducta. En primer lugar, él gana 3 veces más que yo; en segundo lugar, siempre visita lugares caros que mi presupuesto no puede costear y, por último, me llevó a un viaje tan costoso que me terminé endeudando.

Realmente me apena que cuando se trate de hablar del feminismo, muchos varones solo rescaten este punto, sin darse cuenta de que la verdadera importancia es la búsqueda de la igualdad en todos los aspectos: laboral, personal, profesional. Amo a Piero, pero ya no me siento a gusto con él. ¿Qué hago, doctora?

OJO CONSEJO:

Querida Lorena, explícale la diferencia entre la igualdad y equidad. Tú no tienes la solvencia para pagar lo mismo que él. Logra que entienda tu nueva manera de pensar. Suerte.