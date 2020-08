Magaly Moro

José (31, San Miguel). Señora Moro, estoy muy enamorado de Luana, mi pareja desde hace 3 años, pero estoy cansado de sus inmadureces. Lo que le voy a contar es increíble, pero cierto. Actualmente llevo 2 semanas distanciado de mi novia por una fuerte discusión que tuvimos y que podría ponerle fin a nuestra relación. Todo empezó como una broma y terminó en una guerra declarada. El problema de todo es un tatuaje, un bendito tatuaje.

Luana me está exigiendo que me tatúe su nombre en mis costillas. Imagínese. Esto se debe a una pareja que está muy de moda: Camilo y Evaluna. Para mí son un par de melosos y figuretis. No me parecen malas personas, pero por alguna razón me aburren. Todo el tiempo andan pregonando su “amor perfecto”. Recientemente Camilo se tatuó el nombre de su esposa en las costillas y para la gran mayoría de chicas, esta es una muestra absoluta de entrega. Yo pienso que es una huachafada, pero cada quien puede hacer lo que quiera. Lo malo de esto es que ahora Luana me pide que también lleve su nombre en mi piel. Además, siempre me compara con ese bigotón, quiere que le dedique post, canciones, me suele decir: “¿Por qué no eres como Camilo? Y eso despierta mi ira.

Doctora, en primer lugar, no me gustan los tatuajes; segundo, creo que solo quiere que me tatúe para hacer un Tik Tok y, por último, no puede pedirme que sea como otra persona. Ayúdeme, ¿cómo le digo a Lua que no me tatuaré nada, pero sin lastimarla? Pese a todo, la amo mucho.

Ojo al consejo

Querido José, coincido contigo en que hay actos que deben nacer. Pero, al parecer, Luana es muy romántica. Explícale delicadamente que no te puede obligar a tatuarte porque, para empezar, es tu cuerpo. Además, no te gustan los tatuajes. También expresa tu malestar por sus comparaciones. A partir de su respuesta, evalúa qué decisión tomar. Mucha suerte.