Quiere que sea como Farfán​: " Me dijo que si tuviera el color de piel de Jefferson sería más guapo”

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Jorge (39 años, Villa El Salvador). Doctora, siento vergüenza por lo que le voy a contar, pero necesito un consejo.

Mi esposa, Mariela, está comenzando a actuar de una forma muy extraña. Después del partido entre Perú y Bolivia se ha quedado muy emocionada con Jefferson Farfán; dice que nunca había visto a un hombre tan talentoso como él.

Al principio, creí que estaba bromeando porque, ¿quién no conoce al “10” de la selección? Pero ella insistió y aseguró que sí sabía quién era, pero no sabía que jugara tan bien.

No sé de qué habla, doctora, no creo que Farfán sea un gran jugador. No es malo, pero la admiración que está sintiendo por él es exagerada, hasta parece que su interés va más allá del fútbol y lo que realmente le gusta es su físico.

Siendo sinceros, me he sentido un poco mal por eso, porque yo soy muy blanco y no tengo para nada el físico del jugador. Incluso, la otra vez mientras intentaba seducirla, me dijo: “Si tuvieras el color de piel de Farfán serías más guapo”.

¿Qué quiere decir eso?, ¿piensa en él mientras tenemos intimidad?, ¿cree que el futbolista es mejor que yo? Pienso que en el fondo quiere que sea como Farfán. Me siento humillado después de haber escuchado ese comentario, siento que no es feliz conmigo, que hubiera querido que sea distinto a quien soy.

Aún no se lo he dicho, pero creo que no me valora y debería reclamárselo.

Han pasado ya varios días desde entonces, pero mi incomodidad sigue intacta. ¿Qué me aconseja, doctora? ¿Es necesario que hable del tema con ella?

OJO CONSEJO

Jorge, es probable que te estés ahogando en un vaso con agua. Tu esposa solo hizo un comentario, tranquilo. Dile que te incomoda y listo. Sé más seguro de ti mismo.