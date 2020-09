Quiere que todo sea por canje: Mi enamorada es considerada “influencer”

Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Julio (27 años, Ate Vitarte). Querida señora Moro, las redes sociales se han convertido en mi peor pesadilla y no estoy seguro de querer vivir de esta manera por más tiempo. Espero pueda aclarar mi mente. Le comento que estoy en una relación sentimental desde hace cinco años aproximadamente.

Mi chica, de quien no puedo revelar su nombre, ha ido ganando seguidores en los últimos meses debido al gran empeño y producción que le pone a cada uno de sus vídeos. Su contenido no me molesta en lo absoluto, ni tampoco los miles de comentarios de hombres que la desean afanar.

Lo que me fastidia en realidad es su necesidad de querer conseguir cosas gratis, algo que para mí no es para nada correcto y hasta me da un poco de vergüenza. Le ilustro la situación. Cuando queremos pedir algo para almorzar, por más barato que sea, mi enamorada me dice: “Tranquilo amor, le pediré a alguien que nos lo envíe gratis a cambio de subirlo a mis redes sociales”.

Así de sencillo conseguimos comida, ropa y hasta movilidad sin pagar un solo sol. Aunque al inicio fue divertido y un alivio para mi bolsillo, con el tiempo llegó a incomodarme. No digo que esté mal, pero me da temor que los humos se le suban a la cabeza, pues siento que cada vez quiere más cosas gratis solo por ser considerada una “influencer”.

Hemos hablado de lo que siento, pero ella solo responde que no tiene nada de malo y es algo a lo que debo acostumbrarme si realmente quiero estar a su lado. ¿Usted qué cree? Me encuentro confundido y no sé si estoy exagerando las cosas.

Ojo al consejo

Julio, eres un chico maduro y centrado, por lo que puedo leer. Por eso, te recomiendo que le des un poco de tiempo a las cosas y veas si realmente te gusta tener ese estilo de vida. Aunque no comparto el hecho de conseguir cosas por “canje”, respeto el trabajo de tu enamorada. Sin embargo, si no te sientes cómodo al respecto, es mejor dar un paso al costado. Suerte.