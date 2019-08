Magaly Moro

Pierina (28 años, Chosica). Señora Moro, ayúdeme, por favor. No sé qué hacer para evitar que mi novio, Alfredo, cometa un terrible error.

Desde que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció su propuesta de adelanto de elecciones generales para el 2020, mi pareja está pensando en postularse como congresista.

En un principio, creí que se trataba de una broma; pero conforme fueron pasando los días Alfredo se entusiasmaba más con la idea.

Me comentaba que si él fuera elegido como parlamentario, presentaría varios proyectos de ley que tenía en mente y que seguramente serían aprobados en el Pleno, debido a que es posible aplicarlos.

Ante sus continuos comentarios sobre el tema, decidí sincerarme y le dije que me parecía inverosímil que realmente estuviera pensando en candidatear.

Le expliqué que era muy poco probable que fuera elegido, que iba a gastar mucho dinero en la campaña y que, si ganaba un escaño, el poder cambiaría su personalidad.

Le he pedido que deje de lado sus deseos de postularse porque no quiero perderlo. Temo que sus aspiraciones políticas nos alejen. Estoy convencida de que se alejaría de mí y se rodearía de personas que solo pensarían en enriquecerse ilícitamente. No quiero que el amor de mi vida se convierta en una persona interesada y sin valores.

Alfredo me aseguró que lo pensaría, pero aún lo noto interesado en su “sueño” de ser congresista. Doctora Magaly, ¿qué puedo hacer para que mi novio desista de estos planes? Ayúdeme, por favor.

OJO CONSEJO:

Estimada Pierina, creo que deberías apoyar a tu novio. Sinceramente, no veo algo malo en sus deseos políticos. Si él tiene sólidos valores morales, no cambiará.