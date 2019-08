Quiere ser maratonista: "Quiere mudarse a Huancayo para cumplir su objetivo"

Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Lucía (19 años, Comas). Doctora Magaly, necesito de sus sabios consejos. No sé qué hacer para mantener a mi lado al amor de vida.

Mi novio, Juan, tras observar las victorias de los maratonistas Gladys Tejeda y Cristian Pacheco en los Panamericanos Lima 2019, se entusiasmó hasta tal punto que ha decidido practicar este deporte.

Él me dice que a sus 18 años sigue siendo una persona muy joven para comenzar a practicar el atletismo.

Cuando me lo comentó, me pareció excelente su deseo de convertirse en un destacado deportista; sin embargo, no me esperaba que luego decidiera irse a vivir a Huancayo para cumplir su objetivo. Esto me parece exagerado. Yo le he dicho que puede practicar esta actividad en Lima y que deben haber muy buenos entrenadores en la capital, por lo que no sería necesario que cambie de lugar de residencia.

Yo no quiero que mi pareja se aleje de mí. Temo que nuestra relación se enfríe debido a la distancia. Juan me ha asegurado que eso no pasará, pero que considera indispensable vivir en Huancayo porque cree que la altitud y el clima son factores que pueden favorecer a su propósito de convertirse en el mejor maratonista del Perú.

Doctora, me asusta perder a mi novio. Yo sé que él me ama, pero estoy casi segura de que tras establecerse en la llamada “Ciudad Incontrastable” estará muy ocupado, y poco a poco dejará de extrañarme y quererme. Además, estando allá, en cualquier momento puede conocer a una chica y enamorarse de ella. Señora Moro, ¿qué puedo hacer?

Ojo, consejo

Te aconsejo que no le cortes las alas a tu novio. Es mejor si le comunicas todos tus miedos. Si se aman verdaderamente, la relación permanecerá. Mucha suerte.