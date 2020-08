Magaly Moro

Astrid (26 años, San Juan de Miraflores). Estimada señora Magaly, estoy empezando a dudar de mi relación y no sé qué hacer en una situación como esta, jamás me había ocurrido algo parecido.

He estado en coqueteos con Marcos, un agradable hombre de mi edad que conocí a través de Tinder durante la cuarentena. Luego de tres salidas y de muchas dudas de por medio, decidí darle la oportunidad y ser pareja oficialmente. Actualmente vamos un mes de relación y me he percatado que Marcos es una persona demasiado intensa para mi gusto. Por ejemplo, me escribe todo el tiempo, siempre quiere saber qué estoy haciendo y hasta ya me dijo que me ama. Todo esto me agarra de sorpresa, pues aún no siento lo mismo que él.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso y que terminó por asustarme fue cuando me dijo que quería llevar mi nombre en su piel para toda la vida. Y no, doctora, no se trataba de un chiste.

Después de semejante confesión, dejé de hablarle por completo. No quise decirle directamente que su actitud me daba miedo y hasta vergüenza ajena, ya que él me había contado anteriormente que su expareja lo había dejado también de un momento a otro. Ahora entiendo el porqué de las cosas.

Señora Moro, Marcos no deja de escribirme y de llamarme constantemente. Yo ya soy una mujer adulta y creo que él aún no ha madurado lo suficiente y que, además, necesita un psicólogo. ¿Debería bloquearlo de mis redes sociales? Ayúdeme, tampoco quiero ser tan cruel.

Ojo al consejo

Querida Astrid, lo más probable es que Marcos sufra de alguna clase de dependencia emocional. Tienes toda la razón, necesita de ayuda psicológica. Sin embargo, él debe darse cuenta que tiene un problema y tú puedes ayudarlo con eso, siempre y cuando te sientas cómoda con la situación. Habla con él y sé sincera, pues Marcos no entiende qué hizo mal. Suerte.