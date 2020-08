Quiere vigilarme con un GPS: “Piensa que me iré con una amante”

Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Ismael (35 años, La Victoria).

Estimada señora Magaly, estoy viviendo una situación muy preocupante con mi actual pareja Rocío. Necesito de sus sabios consejos más que nunca. Le explico.

Yo no he sido la persona más fiel del mundo en mis años mozos, admito que he sacado el pie del plato en múltiples ocasiones y me arrepiento de haber perdido a mujeres tan buenas a las que solo hice llorar y sufrir.

Sin embargo, desde que conocí a Rocío, mi chica desde hace cinco años, cambié por completo y dejé atrás mis andanzas.

El problema es que mi chica siempre ha sido muy celosa y la entiendo perfectamente, ya que tengo un pasado que no la deja dormir en paz. Por más que yo le juro que he cambiado y que no soy el mismo hombre de antes, ella simplemente no me cree. Por ello, me revisa el celular, me pregunta a dónde voy y con quién, y duda de mi fidelidad hacia ella en todo momento.

Ahora que he conseguido un nuevo trabajo lejos de casa, Rocío quiere ponerme un GPS para seguir cada uno de mis pasos. Todo porque vio en televisión que Silvia Cornejo también había hecho lo mismo con su marido. Cuando le dije que esa medida era demasiado exagerada, terminó enojándose conmigo.

“De seguro no quieres usarlo porque te vas a ir a ver a tu amante a escondidas, ¿no? Sabía que no podía confiar en ti. No cambias”, me dijo entre gritos. Doctora, yo jamás he pensado en engañarla y no pienso hacerlo nunca, la amo como a nadie. Aún así, estoy harto de sus celos enfermizos. ¿Qué debería hacer entonces? Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Querido Ismael, es evidente que tu pareja no deja el pasado atrás y debería hacerlo, especialmente luego de cinco años de relación. Te aconsejo que hables con ella seriamente y le hagas saber cuánto la amas. Si ella te sigue insistiendo con lo del GPS, te sugiero que busquen ayuda profesional. Esa medida no es nada saludable para su relación. Mucha suerte.