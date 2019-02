Quiero ayudar a mi primer amor

Lucio (70 años, Carabayllo). Querida doctora, es un gusto poder comunicarme con usted por este medio. Hace muchos años que no escribía una carta.

Ya tengo cuatro años de viudez. Mi esposa falleció por culpa de un cáncer de mama. Fue un suceso triste para mi familia pero sobre todo para mí, porque fue entonces cuando me sentí solo. Se había ido mi compañera de vida, mi mejor amiga. Me costó mucho recuperarme, aunque después de todo este tiempo hoy me siento más fuerte y con deseos de seguir viviendo.

Hace tres semanas, mi nieta me comentó que la abuela de su compañera de colegio estaba enferma. Sentí mucha pena por la noticia, por la familia de la amiga de mi nieta. Aquella tarde, cuando ella me contó lo sucedido, no pude evitar recordar a mi querida Sonia. Fue un momento nostálgico porque la extraño; sin embargo, en el transcurso de la conversación, mi nieta Lucía me dijo que aquella mujer mal de salud se llama Esmeralda y había nacido en Huancayo, además de otros detalles. Al escuchar eso, me quedé asombrado. Doctora, esa mujer, la abuela, era mi primer amor, mi primera enamorada. Todo aquello me pareció increíble.

Lucía me preguntó más por ese romance y, al contarle la historia, fue increíble cómo volví a sentir tanto cariño por su recuerdo, a pesar de que no la he visto en más de 20 años.

Sé que Esmeralda nunca se casó, pero no sabía que estaba en Lima. Quizás debería verla. Siento que la vida me estaba dando la oportunidad para ayudarla. ¿Será lo correcto?

OJO CONSEJO

Lucio, es lindo que tengas deseos de ayudarla sobre todo cuando se encuentra en una situación critica. Sin embargo, no te ilusiones pronto; sé precavido.

