Quiero dejarla porque no la amo

Por: Magaly Moro

Jacinto (23 años, Magdalena). El amor es muy complicado, doctora Moro; por esa razón, recurro a su sapiencia respecto de los temas del corazón.

Le cuento que estoy casi 5 años con Maximiliana. Ella es una muchacha muy guapa, inteligente, emprendedora y sobre todo una dama correcta en todos los sentidos. Pese a todas estas buenas características, yo no la amo. Lo peor de la situación es que, consciente de que no siento nada especial por ella, continúo en esa relación que, a veces, creo que no tiene sentido.

Es probable que a estas alturas esté pensando que soy un cobarde, y quizás lo sea; pero cuando he intentado terminar con ella, Maxi ha hecho hasta lo imposible para convencerme de seguir juntos. Sé que esa no es una excusa para continuar con esta mentira, pero soy muy débil de corazón y me lastima verla llorando; entonces me retracto y continuamos como pareja.

Sin embargo, me siento muy mal, porque tengo una hermana y no me gustaría que alguien esté con ella por pena. Esta es la razón por la que me animé a contarle mi historia, doctora.

Necesito saber cómo proceder de la manera correcta para ponerle fin a esta relación. No quiero que todo acabe mal; dentro de todo, Maximiliana es una mujer extraordinaria, que no merece ser lastimada.

Debo confesarle que incluso le he sido infiel. No fue nada importante, aunque eso jamás debió ocurrir. También le confieso que me aterraría darme cuenta de que realmente la amaba cuando ya la haya perdido. Como se podrá dar cuenta, estoy muy confundido. Espero su consejo.

OJO CONSEJO:

Si quieres hacer las cosas bien, debes separarte de ella. Si el tiempo los vuelve a unir, es porque realmente había amor. No sigas haciéndole daño a Maximiliana; no se lo merece.

