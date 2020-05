Magaly Moro

Paul (29 años, Villa El Salvador). Doctora Magaly Moro, hace exactamente ocho meses inicié una relación amorosa con Marisol, una chica que conozco desde hace años. Como amigos nos llevábamos súper bien, era mi confidente y cada vez que una mujer quería que formalicemos un romance, le pedía a Marisol que me ayude con cualquier pretexto para librarme de los compromisos. Era tanta la confianza que teníamos que sin darnos cuenta empezamos a gustarnos.

No voy a decir que me enamoré de ella, pero sí me gustó mucho, lo cual era raro porque siempre la había visto como una “amiga” más. Una noche saliendo de una fiesta, ambos tomados, nos besamos y no sé cómo luego de hablar de lo que sentíamos, nos hicimos enamorados. Las cosas iban bien, me daba estabilidad. Nos conocíamos tanto que no peleábamos por tonteras.

No obstante, con la cuarentena la relación se ha enfriado y dado el tiempo libre que tengo, he comenzado a conversar con amigas y amigos de la universidad, de trabajos anteriores y me he dado cuenta que tengo muchas oportunidades de salir con otras personas en otro plan, pero para eso necesito mi soltería.

Además, a medida que avanza el tiempo, no la extraño con la misma intensidad que la primera semana. Creo que la mejor decisión es terminar para no entusiasmarla con una relación que no creo que tenga futuro. Soy un hombre que no puede estar atado a una mujer. Me da pena ponerle fin a esto por Whatsapp, pero creo que es lo mejor, además no tengo otra opción. ¿Qué opina?

