Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Guillermo ( 37 años, Breña). Doctora, desde hace un par de meses me siento fracasado, sin ganas de vivir.

Estoy casado con Regina desde el 2015 y juntos hemos construido cosas increíbles. Ella ha crecido profesionalmente, convirtiéndose en coordinadora general de producción en una empresa de textiles y yo he logrado consolidar mi agencia de eventos sociales.

Cualquiera que nos ve y habla con nosotros se da cuenta de que somos una pareja sólida, madura y con planes a futuro, uno de ellos es ser padres. Nos amamos demasiado.

Justamente, hace unos meses, decidimos poner en marcha uno de nuestros mayores sueños como esposos: tener un bebé.

Ambos, emocionados, optamos por hacernos exámenes de fertilidad para saber cuál era nuestra situación. Yo pensé que todo estaba bien pero no fue así, el especialista me indicó que tengo el esperma lento y las posibilidades de tener un hijo son pocas. Me sentí terrible.

“Te he fallado como hombre, perdóname”, era lo único que le decía a Regina a la salida del hospital.

Por su parte, mi esposa trataba de darme calma repitiendo la misma frase: “Podemos hacer el tratamiento. Lo vamos a lograr”.

Doctora Moro, me siento el peor esposo del mundo, ella quería ser mamá, estaba entusiasmada con la idea, e incluso ya le había contado a sus padres que su deseo de tener nietos ya estaba en nuestros planes. ¿Y ahora, qué van a decir de mí?

Necesito su consejo, estoy muy mal, ¿cree que he defraudado a mi mujer? Hasta he pensado en dejarla para que sea feliz con otra persona.

Ojo, consejo

Guillermo, tu virilidad no tiene nada que ver con tu problema de fertilidad. Debes entenderlo. Por otro lado, no todo está perdido, prueba con ese tratamiento. Suerte.