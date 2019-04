Quiero un futuro con ella

Piero (29 años, Barranco). Doctora, tengo una relación muy bonita con Karen desde hace tres años. Nos conocimos en los últimos ciclos de la universidad, pero recién en el 2016 nos dimos cuenta de que la relación que teníamos no era solo amical.

Juntos hemos descubierto cosas nuevas. Ella tiene el poder para hacerme sentir único. En realidad, doctora, estoy muy enamorado.

Hace dos semanas aproximadamente, empezamos a hablar de los objetivos y sueños que tenemos profesionalmente. Karen me dijo que ella sentía que estaba encaminada. “Tengo un trabajo estable, gano lo suficiente como para vivir, tengo al mejor enamorado del mundo; solo me falta el auto soñado y casarme contigo para completar mi felicidad”, me confesó con los ojos brillosos y una amplia sonrisa angelical.

Sin embargo, mientras ella hablaba, yo solo pensaba en lo mal que me estaba yendo. No tengo trabajo porque renuncié para irme a un viaje familiar; tampoco tengo un rumbo definido de hacia dónde quiero ir. No sé ni siquiera si soy feliz lejos de los brazos de Karen.

Cuando ella me preguntó qué deseaba o qué me faltaba, no sé por qué le respondí de una forma grosera. “No te das cuenta de que me falta todo”, grité. Hice que cambie el brillo de sus ojos y sin querer la estaba haciendo llorar.

Señora Moro, me sentí la peor basura; pero quiero que usted me entienda. Yo sueño con un futuro con ella, la amo y siento que Karen llegó a mi vida como una luz de esperanza; aunque no puedo negar mi realidad: no sé qué hacer con mi vida. Necesito su ayuda. ¿Qué hago?

CONSEJO

Piero, entiendo tu frustración; pero no debes desquitarte con Karen. Lo ideal es que hables con ella y le comentes tu sentir. Juntos saldrán adelante.

