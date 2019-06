Quiero verla otra vez: "Después de mi matrimonio, el amor, para mí, tiene otro concepto"

Joaquín (35 años, Ate). Hace aproximadamente tres años conocí a una mujer muy atractiva, su nombre es Fabiola. Al principio no llamaba mi atención, pero mientras conversábamos fui dándome cuenta lo agradable que era. Debo admitir que generó en mí una gran confusión. Me preguntaba si podía sentir por ella algo tan fuerte al poco tiempo de conocerla, y si el amor monogámico era realmente natural. En ese momento tenía dos meses de casado y Fabiola estaba por hacerlo.

Pese a todos lo sentimientos que me embargaban, decidí mantener mi distancia. Mi esposa no merecía esto, nadie merecía esto. Desde entonces no supe nada más de ella; teníamos amigos en común pero nunca me atreví a preguntar por su paradero. Nunca supe si se llegó a casar, si viajó al extranjero o si era una mujer feliz con un bello hogar.

Por mi parte, el amor que creía eterno a lado de mi aún esposa, acabó. No tuvimos hijos ni nada. Fue entonces que pensé en Fabiola, esa mujer con la que todo era magia y fuego, pero que nunca pudo darse nada. Sí, sé que quizá sea una tontería volver al pasado, pero después de mi matrimonio, el amor, para mí, tiene otro concepto. No quiero vivir con esta mujer para siempre, pero quisiera recorrer su cuerpo como las veces que recorrió mi mente. Dígame, doctora, ¿qué debo hacer? ¿Cree que deba arriesgarme pase lo que pase?

Siento que la vida me está dando una segunda oportunidad. Incluso, hay noches que por una extraña razón soñaba con ella y con el futuro que nunca fue. Aconséjeme, por favor.

OJO, CONSEJO

Joaquín, lo mejor será no escarbar en el pasado. Estás iniciando una nueva etapa, libérate de los recuerdos y realiza actividades que distraigan tu mente. Éxitos.