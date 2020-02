Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Karina (25 años, Breña) Doctora Moro, acudo a usted porque ya no sé qué hacer con esta situación y espero pueda ayudarme.

Renato y yo hemos sido pareja desde hace varios años. Nos conocimos en la universidad y juntos hemos superado cada obstáculo que la vida nos ha puesto. Yo lo ayudo en todos los proyectos que tiene en mente y me aseguro de hacerlo siempre feliz. Por ello, le di mi total apoyo cuando decidió viajar a Estados Unidos para una importante reunión de negocios. Sin embargo, empiezo a creer que fue un grave error.

Desde que se fue, nuestra relación se vino cuesta abajo. Nunca me contestaba los mensajes, ni me contaba todo lo que le sucedía durante el día. Sentía que me evitaba a pesar de haberlo apoyado en todo momento. Su indiferencia me dolía, pero la dejaba pasar. Pensé que, quizás, todo cambiaría cuando él volviera a mis brazos, pero no fue así.

Todo empeoró cuando regresó de viaje, doctora. Nuestra relación no era la misma y ahora peleamos a diario. Me oculta el celular y casi no me toca. Su actitud conmigo cambió por completo y empiezo a creer que dejó de amarme durante ese viaje. Por más que le insisto, él me dice que sigue siendo el mismo y que nada ha cambiado, pero ya no sé qué creer. Antes era un hombre tierno, dedicado y amoroso. Ahora ya no lo reconozco más, no es mi Renato. Incluso, nuestros amigos cercanos me dicen lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Lo amo demasiado y quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Ayúdeme.

Ojo al consejo

Estimada Karina, no te sientas mal por apoyar a tu pareja incondicionalmente. Todos pasamos por una etapa de cambios y, probablemente, tu pareja ha decidido cambiar el rumbo de su vida. No sufras por ya no formar parte de sus planes. Te mereces a alguien que te apoye y ame tanto como tú lo haces con él. No tengas miedo de encontrarlo. Sigue adelante. Suerte.