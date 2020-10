Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Anahí (26 años, Puente Piedra). Señora Magaly, muchas chicas de mi edad babean por los jugadores más guapos de la selección peruana: Farfán, Zambrano, Carrillo, Gallese y hasta creo que algunas fantasean con Cuevita, no soy quién para juzgar. Sin embargo, yo no puedo evitar sentirme atraída hacia Ricardo Gareca, el actual entrenador de la blanquirroja. ¿La razón?

A mí siempre me han gustado los hombres mayores, esos que tienen una amplia experiencia y que lucen sus canas con seguridad y elegancia. Por otro lado, los muchachos de mi edad me parecen aburridos, inmaduros, incapaces de complacer a una mujer en la cama como se debe. Mi atracción hacia el entrenador argentino empezó hace muchos años ya, desde que era entrenador de Universitario de Deportes.

Pero cuando reemplazó a Markarián como entrenador oficial del Perú, mi corazón supo que tenía dueño. Cada vez que juega la Selección, le ruego a Dios que las cámaras enfoquen al “Tigre” para poder apreciar su belleza tan solo unos segundos. Incluso enojado me parece atractivo, más aún cuando le exige a los jugadores tranquilidad en la cancha. Todo un hombre con los pantalones bien puestos.

No obstante, mi familia no entiende por qué estoy tan obsesionada con él y me tildan de loca cada vez que pueden. “Deberías dejar de imaginar cosas absurdas y conseguirte un enamorado de tu edad”, me dicen siempre. ¿Usted qué piensa, doctora? Yo no considero que esté mal sentirme atraída por un hombre maduro.

Ojo al consejo

Anahí, no creo que esté mal que te gusten los caballeros maduros, todos tenemos gustos diferentes. Por otro lado, comprendo que te sientas atraída hacia Gareca, pero te recomiendo que manejes ese deseo con cuidado porque podría terminar en obsesión. Además, hará que compares a tus próximos salientes con el entrenador y causar problemas inncesarios. Suerte.

VIDEO RECOMENDADO

Eliminatorias a Qatar 2022: Ricardo Gareca y sus análisis tras el partido frente a Brasil

Eliminatorias a Qatar 2022: Ricardo Gareca y sus análisis tras el partido frente a Brasil

TE PUEDE INTERESAR