magalymoro@prensmart.pe Julia (27 años, San Martín de Porres).

Doctora Magaly, estoy desconcertada por el comportamiento de mi chico. Hace unos días tuvimos una fuerte discusión por sus celos infundados, lo que me dejó sorprendida porque nunca se mostró inseguro sobre mis sentimientos hacia él.

Antes de estar con mi actual enamorado José, con quien tengo 10 meses de romance, tuve otras tres relaciones y como es habitual en estas hubo detalles de parte mía y de mis exparejas.

Con detalles me refiero a regalos, que hasta la fecha conservaba en mi casa debido a que no veía nada de malo en tenerlos. Sin embargo, mi chico no piensa lo mismo que yo. Hace una semana José fue a mi casa.

Estuvimos conversando en la sala y en un momento me acompañó a mi cuarto para que le enseñe los últimos libros que había comprado. Era la primera vez que él ingresaba a mi habitación.

Cuando me disponía a sacar los libros de un estante, mi enamorado me preguntó porque tenía tantos peluches en un estante. Le dije que eran regalos y él me preguntó: ¿de quién? En ese momento, titubeé un poco, pero finalmente le respondí: algunos son de mis exparejas.

Apenas le dije esto mi chico enloqueció. Me dijo que le estaba faltando el respeto teniendo esos presentes. Agarró tres peluches y los rompió. Me quedé helada al ver lo que hacía y cuando reaccioné le dije que era un loco celoso y le exigí que se fuera de mi casa.

Desde entonces me ha estado llamado al celular, pero no le he respondido. Estoy molesta con él. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Estimada Julia, tu enojo es comprensible. La actitud de José fue violenta y desmedida. Considero, al igual que tú, que no tiene nada de malo conservar los regalos de las exparejas. Entiendo su sorpresa al ver los presentes, pero esa no es razón para reaccionar de esa manera. Creo que sería bueno que le des una oportunidad para conversar. Ojalá haya reflexionado. Suerte.