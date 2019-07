Se alocó por el baile de Guerrero: "Me pidió que pongamos el video de Paolo para motivarse"

Magaly Moro



Franco (28 años, San Miguel). Doctora, estoy bastante molesto con Josefina, con quien tengo dos años y medio de relación. Desde el miércoles que vimos el partido de la selección peruana, se ha vuelto muy hincha, pero eso no me molesta, lo que me fastidia es que solamente se ha vuelto fan de Paolo Guerrero.

Todo empezó cuando se viralizó el bailecito de Guerrero. Recuerdo que estábamos viendo las celebraciones del triunfo en los noticieros, cuando a ella le llegó un mensaje en su grupo de amigas, yo no le tomé importancia, pero vi que ella se sonrojaba y sonreía mucho.

Fue tanta mi curiosidad que cuando ella se fue al baño, cogí su celular y me enteré que aquel video era el que precisamente estaba difundiéndose por las redes sociales. Doctora, era el baile extraño y gracioso de Paolo en el camerino.

Al comienzo me parecía gracioso que mi chica se haya sonrojado por aquel video, pero después me di cuenta que veía el video a cada rato y sus ojos le brillaban. No me atreví a preguntarle, solo decidí no tomarle importancia. La gota que derramó el vaso fue cuando esa misma noche en la intimidad, Josefina me pidió que pongamos el video de Paolo para motivarse.

Yo no supe qué responder y ella me dijo: “Si no, intenta bailar como él, amor. Se ve muy tierno y sexy”. Doctora, el 9 de la selección le parecía sexy por aquel baile donde parecía que le picaba todo el cuerpo. Ni siquiera era buen bailarín. Me sentí ofendido. Así que opté por salir a tomar aire. Desde ese día estamos distanciados. Necesito su consejo, ¿cree que estoy exagerando?

Franco, conversa con Josefina y dile lo que te disgusta. Pregúntale si a ella le gustaría que tú estés mirando videos similares. Practiquen la empatía y la comunicación. Suerte.