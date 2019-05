Se avergüenza de mi edad

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Cecilia (46 años, Surco). Doctora Magaly, mi relación con Max está tomando un rumbo inesperado. No quiero aceptarlo, pero creo que ha llegado el momento de terminar con nuestra aventura amorosa.

Llevamos juntos desde febrero. Lo conocí en una de esas salidas locas con mis amigas de la promoción; estábamos tan ebrias que no nos dimos cuenta de que los chicos que se nos acercaron esa noche eran menores que nosotras.

Después de esa salida, Max me escribió al WhatsApp y desde ese entonces no dejamos de tener comunicación. Él tiene 25 años; es un joven muy apuesto, inteligente y maduro para su edad. Aunque debo aceptar que a veces tiene actitudes similares a las de mi hijo de 20 años, pero no me incomodan.

Nuestra relación ha sido sólida a pesar de los comentarios de sus amigos; él ha demostrado que me quiere y yo estoy feliz por eso. Sin embargo, he notado una actitud que no me agrada: cuando vamos caminando por las calles cerca de su casa, él opta por soltarme la mano. No me abraza y ni siquiera me mira como lo suele hacer normalmente.

Doctora, en su barrio soy una desconocida caminando a su costado. Hace unos días, hablé con Max y me dijo que le daba un poco de vergüenza que lo vean conmigo, ya que sus amigos pueden pensar que soy su mamá.

Esas palabras me lastimaron mucho y decidí irme. Yo lo amo, pero no estoy dispuesta a tener un romance solo en mis cuatro paredes. ¿Qué hago, doctora? Ayúdeme. Lo quiero demasiado.

OJO CONSEJO:

Cecilia, cuando uno ama, no importa el “qué dirán”. Analiza la situación; quizás él no es el indicado. Conversen y expongan sus puntos de vista. Mucha suerte.

HAY MÁS...