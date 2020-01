Magaly Moro

Julia (30 años, Chorrillos). Estimada doctora Moro, le escribo porque ya no sé como lidiar con las burlas de mi enamorado. Su nombre es Roberto.

Resulta que hace un mes decidí colocarme brackets porque quería alinear mis dientes y así perfeccionar mi sonrisa. Le comenté de esto a mi pareja y a él no pareció agradarle la idea. A pesar de esto, mi decisión ya estaba tomada.

Hace dos semanas, exactamente un sábado en la mañana, fui al dentista para que me ponga los brackets. En horas de la tarde me encontré con mi enamorado. Teníamos planeado ir al cine. Apenas Roberto me vió comenzó a reirse. Le pregunté qué pasaba y me dijo que me veía muy chistosa con mis brackets, que parecía una niña de colegio.

Escuchar eso me disgustó mucho, doctora. En ese momento le dije que no me gustaban ese tipo de bromas y que me estaba haciendo sentir mal. Él me dijo que no me tomara a pecho lo que me estaba diciendo y que, de todas maneras, ya no lo iba a hacer más.

Sin embargo, Roberto no cumplió su palabra y desde ese día hasta el último viernes cada vez que hablábamos me decía: "mascafierro", "dientes de lata" o "niñita". El sábado ya no toleré más burlas y lo llamé para decirle que no quería verlo más y que nuestra relación se terminaba porque no podía estar con un chico que solo me hacía sentir mal.

Él se disculpó y me prometió que ya no se burlaría, pero yo solo atiné a cortar la llamada. ¿Qué hago, doctora? Mi enamorado es muy infantil. No sé si creer lo que me dice.

Ojo, consejo

Estimada Julia, entiendo tu malestar. Definitivamente el que parece un niño es tu enamorado. Su comportamiento lo hace ver así. A pesar de eso, es probable que haya entendido que te estaba haciendo daño con sus burlas. Conversa con él una vez más y de una forma que logre entender lo que sientes. Seguramente se entenderán. Mucha suerte.