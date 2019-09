Magaly Moro

Carlos (27 años, Villa El Salvador). Doctora, estoy cansado de la actitud que está adoptando mi enamorada. Todo cambió cuando fuimos a pasear a un centro comercial, estábamos muy tranquilos mirando las novedades en las tiendas, cuando un hombre bien vestido se acercó a mi pareja.

“Hola, guapa, soy representante de modelos y tienes todo el potencial para pertenecer a este mundo”, comentó aquel sujeto que después se fue sonriendo. Mariel me miró y se quedó muy emocionada porque ser modelo es su sueño desde los 8 años. Recuerdo que ese día, al llegar a casa, no dejó de mirarse al espejo y de analizar cada detalle de su físico. Pasaron veinte minutos y me dijo: “Dejaré mi trabajo como contadora y lucharé por ser modelo. Ese hombre tiene toda la razón”. Doctora, yo me quedé asombrado, no podía creerlo.

Desde entonces, no hace más que tomarse fotos para su Instagram, porque dice que “esta plataforma es como un book digital”. Ese comportamiento me incomoda, en cada lugar que vamos se toma foto, ya ni siquiera conversamos. Todo se ha vuelto superficial en esta relación. Además, siento que también se está volviendo interesada. Este fin de semana quería llevarla a comer a un agachadito en Surquillo que me habían recomendado unos amigos, pero no quiso, me dijo que le daba vergüenza comer ahí. “En ese lugar no podré sacarme fotos", sentenció. Doctora, ¿debo seguir con ella? Me estresa.

Carlos, conversa primero con ella, cuéntale lo que piensas, quizá no se ha dado cuenta de su actitud y se trate solo de una ilusión más. Sin embargo, si crees que tiene posibilidades de alcanzar sus sueños, apóyala. Sus logros son los tuyos. No obstante, si crees que no puedes lidiar con ella, con lo que le gusta o cómo es, lo mejor es que des un paso al costado en esa relación. Mucha suerte.