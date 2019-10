Magaly Moro

Marcela (27, Pueblo Libre). Doctora, tengo sentimientos encontrados por lo que le voy a contar. Juan, mi esposo, siempre ha sido un hombre respetable, pero ayer me hizo pasar el papelón de mi vida. Todo ocurrió luego de que el presidente, Martín Vizcarra, tomara una de las mejores decisiones para el país: disolver el Congreso.

Apenas empezó el mensaje de la Nación, en nuestro hogar nos reunimos para prestar atención a cada una de las palabras del Mandatario. Estábamos conscientes de que ese anuncio definiría la actual situación del país, que es un verdadero caos. Apenas Vizcarra dijo "disolver", mis familiares se abrazaron y decidieron comprar unas cervecitas para festejar.

Entre toda la algarabía, yo notaba a Juan raro, intranquilo, meditabundo, como si no disfrutara del momento. Lo más extraño fue que él normalmente no suele tomar, pero en esta ocasión empezó a beber como si no hubiera mañana.

Mi familia, como es el norte, puso cumbia para bailar y cuando ya eran altas horas de la noche y todos estaban bastante pasados de copas, mi pareja gritó: “¡No sé qué tanto celebran, si lo que ha ocurrido es un tremendo golpe de Estado!”. Todos nos quedamos anonadados, resulta que era un fujimorista asolapado, pero jamás me comentó sus inclinaciones políticas. Mi familia es enemiga acérrima de ese partido y mi hermano me dijo: “retíralo de mi vista o no me responsabilizo de mis actos”.

Doctora, yo no concibo estar con alguien que apañe a estos corruptos. No le hablo por ahora, ¿qué me aconseja?