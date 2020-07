Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Mauricio (27 años, La Victoria). Estimada señora Moro, el confinamiento ha cambiado por completo a mi enamorada Liliana. Está irreconocible.

Le explico, mi chica siempre ha sido una persona “fit”. Antes de la pandemia, iba al gimnasio todos los días, contaba las calorías que consumía y no había día en el que no tomara más de tres litros de agua. Evidentemente, siempre me ha gustado que cuide su figura, para mí es un aspecto importante en nuestra relación sentimental y sexual. Sin embargo, Lili ha dejado de lado sus buenos hábitos alimenticios y rutina de ejercicios durante los tres meses que estuvimos alejados.

Entusiasmado por verla nuevamente, la visité este fin de semana como sorpresa y, siendo sinceros, me decepcioné al verla con muchos kilos de más. No le dije nada en aquel instante, pero me sentí incómodo toda la tarde. No quiero que me malinterprete, señora Magaly, pero el peso actual que tiene no le favorece en lo absoluto. Su cara es distinta, mucho más redonda y con unos cachetes que jamás había visto antes. Le escribo porque el día de ayer le pregunté de manera amable cuánto pesaba y ella se puso a llorar de la nada. No tengo idea cuál fue el motivo, pero Liliana me gritó por teléfono que era un desconsiderado y superficial por hacer semejante pregunta. Quiero aclarar que no lo soy, pero obviamente tengo curiosidad de saber qué pasó para que cambiara tanto.

Lili no quiere ni verme y su mamá me ha prohibido visitarla. ¿Cree que su reacción fue la correcta? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Estimado Mauricio, creo que deberías dejar de fijarte en el físico de tu enamorada y preocuparte más en cómo ha pasado la pandemia. Lo más probable es que haya ocurrido algo y ese sea el porqué de su aumento de peso. Aún así, Liliana no tiene la obligación de darte explicaciones sobre su apariencia. Te aconsejo que pidas perdón y no la critiques, escúchala. Suerte.