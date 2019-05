Se fue de viaje sin los niños

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Eduardo (40 años, El Agustino). Mi mujer no tiene vergüenza, doctora Moro. Se ha ido de viaje a Ica porque dice que tiene que celebrar su día como se debe y me ha dejado en casa con los niños.

Cuando empezamos a vivir juntos, jamás pensé que pondría como prioridad sus intereses personales. Nuestros niños no pasan de 8 años y a ella parece no importarle que la extrañen por las noches y que no puedan dormir si ella no está en casa, como siempre.

Sí, sé que quizás exagero un poco porque solo se ha ido por tres días, pero de todas formas me parece muy irresponsable de su parte.

Mis niños no tienen qué comer, no hay quién los bañe y los vista; yo no sé cómo hacerlo.

Debí escuchar a mi madre cuando me aconsejaba y decía que Estela era una mujer irresponsable, que no merecía mi amor, mis cuidados ni mi solvencia económica.

Todo es por culpa de sus amigas, quienes le dicen que los padres también debemos asumir el cuidado del hogar. Esas ideas modernas solo han llegado a nuestras vidas a corromper las buenas costumbres.

Ahora no sé cómo proceder. Mi madre dice que me vaya de la casa llevándome a los niños para darle una lección, pero mi amor por ella es más fuerte.

Me siento un tonto porque no puedo dejarla por más que se comporte como una mujer ligera.

¿Qué debo hacer, doctora Moro? Mis hijos no merecen lo que están pasando.

Ella escribe seguido y conversa con ellos por teléfono, pero eso no basta. Estela es la mujer y es su obligación cuidar a nuestros hijos.

OJO CONSEJO:

Eduardo, el cuidado de los niños debe ser compartido. No asumas que todo le corresponde a ella. Aléjate de las personas que no te orientan con neutralidad.

HAY MÁS...