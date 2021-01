Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Maritza (Puente Piedra, 28 años). Doctora Magaly, estoy molesta con mi enamorado. Rubén dice que me ama, pero más parece que su corazón late por la cantante Daniela Darcourt.

Desde hace un mes me empezó a decir comentarios que considero que están fuera de lugar. “A la Darcourt la veo más guapa que nunca. Me gusta mucho como canta”, fueron sus primeras palabras. Me sorprendió escucharlo decir eso porque nunca antes se había referido a Daniela.

Con el paso de los días sus comentarios se incrementaron a raíz de que se enteró que Darcourt había grabado un tema con el grupo de rock Zen. Desde ese día no deja de ver el video y repite una y otra vez la canción. “Qué bello canta esta mujer. Es muy versátil y se le ve recontra sexy en el video”, me dijo en una ocasión.

No aguanté la cólera y le reclamé. “¿Qué te pasa?, desde hace días dices muchas cosas de la Dancourt. No quiero escucharte hablar más de ella. Me estás faltando el respeto porque yo soy tu pareja y me parece mal que a cada rato halagues a otra mujer”, le dije.

Rubén me pidió que me calmara y no exagerara. Dejamos de discutir. Sin embargo, volvimos a tener un altercado hace una semana cuando me di cuenta que cambiaba los canales de televisión para encontrar el comercial en donde aparece la salsera promocionando un supermercado.

Le dije que ya me tenía harta y que si seguía hablando de Daniela iba a terminar con él. No me respondió. ¿Qué hago, doctora? No tolero más la situación.

Ojo al consejo

Estimada Maritza, entiendo tu incomodidad. Te aconsejo que converses con tu enamorado y le hagas ver lo mal que te hace sentir con sus palabras de halago hacia Daniela Darcourt. Es probable que sea su amor platónico. Esto es algo común e inofensivo. Aún así te recomiendo que dialoguen sobre el tema. Así solucionarán el problema.

Mucha suerte.